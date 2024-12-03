Напавшие на пенсионерку под Ивацевичами мужчины и женщина получили 6 — 12 лет тюрьмы

Напавшие ночью на пенсионерку в доме в Ивацевичском районе мужчины и женщина получили по 6 и 12 лет тюрьмы. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Ранее мы писали о том, как под Ивацевичами воры ночью ворвались в дом и ограбили 75-летнюю пенсионерку.
На пожилую белоруску пьяные злоумышленники, женщина и двое мужчин, напали в ее доме ночью 7 июня 2024-го. Преступники проникли в дом к 75-летней жительнице агрогородка Бытень и, угрожая, потребовали отдать деньги. Один из преступников избил пенсионерку, причинив ей менее тяжкие телесные повреждения. Из дома воры украли 3330 долларов, пару золотых сережек и металлическую цепочку. Ущерб превысил 11 тысяч белорусских рублей.
Утром пожилая женщина смогла вызвать милицию. Воров задержали уже на территории Гродненской области.
Во время следствия фигуранты возместили ущерб в полном объеме. Известно, что один из них раньше уже был судим за разбой.
Суд признал двух мужчин виновными в разбое, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к заключению на сроки 8 и 12 лет в колониях усиленного и строгого режимов. Их подельницу приговорили к 6 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, им назначили дополнительное наказание — штрафы по 300 базовых величин (по 12 тысяч белорусских рублей в декабре 2024-го).
Еще в пользу потерпевшей взыскали 1 тысячу белрублей материальной компенсации.
Приговор еще может быть обжалован.
Также минчанин потерял более 33 тысяч рублей, когда хотел купить электрокар за неделю.
Еще в Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей.