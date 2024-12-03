Напавшие на пенсионерку под Ивацевичами мужчины и женщина получили 6 — 12 лет тюрьмы

Суд признал двух мужчин виновными в разбое, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к заключению на сроки 8 и 12 лет в колониях усиленного и строгого режимов. Их подельницу приговорили к 6 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, им назначили дополнительное наказание — штрафы по 300 базовых величин (по 12 тысяч белорусских рублей в декабре 2024-го).