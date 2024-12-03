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В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции

В Волгоградской области двое детей умерли после госпитализации с инфекцией.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 3 дек — РИА Новости. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

«Двадцать третьего и двадцать седьмого ноября 2024 года в детскую городскую больницу города Камышина были госпитализированы двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались», — сообщили РИА Новости в СУСК.

По словам собеседника агентства, СК организовал проверку по факту смерти детей.

По информации областной прокуратуры, умершие дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки.

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