В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции

ВОЛГОГРАД, 3 дек — РИА Новости. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«Двадцать третьего и двадцать седьмого ноября 2024 года в детскую городскую больницу города Камышина были госпитализированы двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались», — сообщили РИА Новости в СУСК.
По словам собеседника агентства, СК организовал проверку по факту смерти детей.
По информации областной прокуратуры, умершие дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки.