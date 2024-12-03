Инцидент произошел из-за того, что несовершеннолетние пассажиры нажали аварийную кнопку, что привело к открытию двери во время движения. По правилам дорожного движения такие действия запрещены.
55-летнего водителя автобуса привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ), наложив штраф в размере 500 рублей. Кроме того, его временно отстранили от работы на семь дней.
В связи с происшествием в школах Краснодара проведут дополнительные занятия по безопасности дорожного движения. Городская полиция обязала родителей напоминать детям о правилах поведения в общественном транспорте и на дорогах, чтобы избежать подобных ситуаций.
В полиции Краснодара опровергли сообщения о детях, выпавших из маршрутки
Полиция Краснодара опровергла информацию о том, что из маршрутного автобуса на ходу выпали дети. Как сообщили в УМВД города, в ходе проверки было установлено, что аварийная ситуация из-за открытия дверей в общественном транспорте действительно возникла, но пострадавших не зафиксировано.
Инцидент произошел из-за того, что несовершеннолетние пассажиры нажали аварийную кнопку, что привело к открытию двери во время движения. По правилам дорожного движения такие действия запрещены.