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В Башкирии мужчина попытался убить знакомую из-за неприятных слухов

Врачи спасли жительницу Башкирию, на которую на улице напал мужчина с ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Баймаке на больничной койке с ножевым ранением оказалась 44-летняя местная жительница. На нее напал знакомый прямо на улице.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, конфликт между парой произошел 16 ноября на улице Блюхера. Выпивший мужчина встретил на улицу свою знакомую, на которую он был зол. По словам баймаковца, женщина распускала о нем неприятные слухи. Агрессивный мужчина во время ссоры достал нож из куртки и ударил им знакомую, которая сумела убежать он него и попросить помощи у проезжавшего мимо водителя.

«Потерпевшая попросила водителя отвезти его в больницу, где ей была своевременно оказана медицинская помощь. Вскоре обвиняемый был задержан недалеко от места совершения преступления», — уточнили в СК.

Свою вину задержанный мужчина признал. Суд отправил его на два месяца в СИЗО.

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