В Башкирии мужчина попытался убить знакомую из-за неприятных слухов

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, конфликт между парой произошел 16 ноября на улице Блюхера. Выпивший мужчина встретил на улицу свою знакомую, на которую он был зол. По словам баймаковца, женщина распускала о нем неприятные слухи. Агрессивный мужчина во время ссоры достал нож из куртки и ударил им знакомую, которая сумела убежать он него и попросить помощи у проезжавшего мимо водителя.