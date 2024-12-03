Около 40 многоквартирных домов в Краснодаре остались без тепла из-за аварии

Отключение затронуло жилые многоквартирные дома на улицах: 40-летие Победы, Героя Сарабеева, Героев-Разведчиков, Героя Аверкиева, Генерала Трошева и Владислава Посадского.



Специалисты уже приступили к устранению повреждений. По предварительным данным, отопление в домах будет восстановлено к 23:00.



Оперативный контроль по восстановлению теплоснабжения проводят городские службы.