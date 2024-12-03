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Около 40 многоквартирных домов в Краснодаре остались без тепла из-за аварии

В Краснодаре 3 декабря из-за аварии на теплосетях на пересечении улицы 40-летия Победы и Героев-Разведчиков временно прекратили подачу тепла в десятки многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Новая Кубань

Отключение затронуло жилые многоквартирные дома на улицах: 40-летие Победы, Героя Сарабеева, Героев-Разведчиков, Героя Аверкиева, Генерала Трошева и Владислава Посадского.

Специалисты уже приступили к устранению повреждений. По предварительным данным, отопление в домах будет восстановлено к 23:00.

Оперативный контроль по восстановлению теплоснабжения проводят городские службы.

ЖКХ