Житель Ростовской области лишился имущества после пожара

Житель хутора Колундаевский в Ростовской области лишился имущества после пожара, вспыхнувшего из-за непроверенного дымохода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Накануне вечером в переулке Новом произошел пожар. Загорелись стройматериалы около дымохода. Огонь ликвидировали на 20 кв. метрах. В тушении участвовали восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в экстренном ведомстве.
Напомним, ранее из-за неисправных дымоходов в Ростовской области загорелись два дома. Спасатели просят жителей региона проверять состояние печей и дымоходов, их нужно вовремя чистить и ремонтировать.
Нельзя перекаливать печь и оставлять без присмотра. Топку нужно прекращать за три часа до сна. Размер подтопочного листа должен составлять 50 на 70 см.