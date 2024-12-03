Житель Ростовской области лишился имущества после пожара

— Накануне вечером в переулке Новом произошел пожар. Загорелись стройматериалы около дымохода. Огонь ликвидировали на 20 кв. метрах. В тушении участвовали восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в экстренном ведомстве.