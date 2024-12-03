«В группах по 35 человек, камер наблюдения нет»: Родители рассказали об обстановке в нижегородском детском саду, где погиб трехлетний малыш

— У нас очень хороший садик. Заведующая прекрасная, воспитатели добрые. Мои дети ходят сюда с двух лет. Когда мы переехали, я даже не думала переводить детей, и теперь вожу их сюда издалека. Но зарплаты у воспитателей низкие, и желающих работать мало. Поэтому в группах, где 30−35 детей, может быть только один воспитатель. Бывает, мама за одним своим ребенком не может уследить, а тут 35 детей. Конечно, и ребенка, и воспитателя, который будет нести ответственность, жалко. Но, считаю, нужно относиться к этой истории с пониманием, — рассказала нижегородка по имени Динара.