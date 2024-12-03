«В группах по 35 человек, камер наблюдения нет»: Родители рассказали об обстановке в нижегородском детском саду, где погиб трехлетний малыш

Второй день одной из главных новостей Нижнего Новгорода остается трагедия в детском саду, где во время прогулки погиб трехлетний малыш. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет, а у общественности возник вопрос, как вообще такое могло произойти, ведь дети должны находиться под надзором воспитателей. Корреспондент «Комсомольской правды» отправился на место происшествия, чтобы пообщаться с родителями, которые водят детей в этот садик.
Сотрудники детсада ушли в глухую оборону.
Детский сад № 439, в котором всё произошло, расположен в тихом спальном районе на улице Бринского в Верхних Печерах. Двухэтажное здание со свежим ремонтом со всех сторон окружено многоэтажными жилыми домами, а на его территории расположено огромное количество всевозможных игровых элементов: горки, разные качели, качалки и прочее. Один из них и стал роковым для трехлетнего мальчика, ребенок застрял между элементами детской горки и задохнулся.
Многие нижегородцы, которых мы повстречали на пороге детского сада, сказали, что узнали о происшествии лишь вечером из интернета. В самом садике о трагедии не распространяются, кто-либо из сотрудников отказался с нами поговорить. Двое мужчин, которые возились по хозяйству на территории, вообще заявили, что не работают здесь.
Воспитателям некогда смотреть за детьми?
Но всё-таки кое-что интересное смогли рассказать жители окрестных домов, окна которых выходят на детский сад. Одна из местных жительниц считает, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы воспитатели были заняты только работой с детьми.
— Заведующая всегда заставляет воспитателей прибирать территорию. Вместо того, чтобы заниматься детьми, они убирают снег и траву, — рассказала нижегородка.
Некоторые родители прямо намекают на вину воспитателя, которая не доглядела за малышом.
— Возможно, мальчик играл на площадке, а воспитатель с кем-то разговаривала по телефону, как и всегда, — поделилась предположением женщина, знакомая которой ранее работала с этим воспитателем.
Однако среди родителей, дети которых не первый год ходят в этот садик, есть и те, кто положительно отзывается о сотрудниках учреждения.
— У нас очень хороший садик. Заведующая прекрасная, воспитатели добрые. Мои дети ходят сюда с двух лет. Когда мы переехали, я даже не думала переводить детей, и теперь вожу их сюда издалека. Но зарплаты у воспитателей низкие, и желающих работать мало. Поэтому в группах, где 30−35 детей, может быть только один воспитатель. Бывает, мама за одним своим ребенком не может уследить, а тут 35 детей. Конечно, и ребенка, и воспитателя, который будет нести ответственность, жалко. Но, считаю, нужно относиться к этой истории с пониманием, — рассказала нижегородка по имени Динара.
«Воспитатель со стажем, нареканий нет».
Заведующая детского сада комментировать произошедшую ситуацию отказалась. Ясность внес директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко. По его словам, на прогулке с детьми в тот роковой день был только один воспитатель. Сегодня с детьми она уже не работала, но от должности отстранена не была.
— Воспитатель характеризуется положительно. В данном дошкольном учреждении она работает с 2019 года. Имеет соответствующий уровень профессиональной подготовки, первую квалификационную категорию. Со слов родителей и детей, которые до этого у нее воспитывались, только положительные отзывы. Воспитатель со стажем. Никаких нареканий по профессиональной деятельности не было. Руководитель детского сада поддерживает связь с родителями после трагедии, — подчеркнул Владимир Радченко.
Паспорта у горок есть, а камер — нет.
В департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили, что все объекты детского городка на территории садика имеют специальные паспорта и акты испытаний, по заключению которых площадку признали безопасной.
А вот камеры видеонаблюдения на территории детского сада не установлены. Хотя родители неоднократно просили об этом руководство учреждения. Но напрасно.
В тот же день СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Семья погибшего малыша винит детский сад, но только следствие установит, кому придется отвечать по закону.