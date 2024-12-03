Пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки

В МЧС России напомнили, что важно следить за состоянием проводки, использовать исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, выключать технику на ночь и уходя из дома, не перегружать электросеть, а ремонт техники доверять только профессионалам.