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В ГАИ рассказали о подробностях ДТП с такси и трамваем в Новосибирске

Травмы получил один человек.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с такси и трамваем. Напомним, авария произошла этим вечером в Дзержинском районе Новосибирска.

— Водитель-мужчина, управляя трамваем, двигался со стороны улицы Техническая и напротив дома № 1 Г по улице Есенина совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения, после чего трамвай совершает столкновение с автомобилем «Хендай-Солярис» под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской области.

В результате пострадал водитель «Тойоты», его доставили в больницу. Какие именно травмы получил мужчина, установят врачи. На месте работают сотрудники ДТП. Они устанавливают обстоятельства аварии.