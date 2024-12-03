В ГАИ рассказали о подробностях ДТП с такси и трамваем в Новосибирске

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с такси и трамваем. Напомним, авария произошла этим вечером в Дзержинском районе Новосибирска.
— Водитель-мужчина, управляя трамваем, двигался со стороны улицы Техническая и напротив дома № 1 Г по улице Есенина совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения, после чего трамвай совершает столкновение с автомобилем «Хендай-Солярис» под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской области.
В результате пострадал водитель «Тойоты», его доставили в больницу. Какие именно травмы получил мужчина, установят врачи. На месте работают сотрудники ДТП. Они устанавливают обстоятельства аварии.