В ГАИ рассказали о подробностях ДТП с такси и трамваем в Новосибирске

— Водитель-мужчина, управляя трамваем, двигался со стороны улицы Техническая и напротив дома № 1 Г по улице Есенина совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения, после чего трамвай совершает столкновение с автомобилем «Хендай-Солярис» под управлением водителя-мужчины 1973 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской области.