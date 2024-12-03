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В Екатеринбурге наглый водитель автобуса выехал на встречную полосу

ГИБДД Екатеринбурга ищет водителя автобуса, выехавшего на «встречку».

В Екатеринбурге заметили наглого водителя пассажирского автобуса. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. Инцидент произошел днем 3 декабря рядом с Южным автовокзалом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

— Госавтоинспекция по данному факту проводятся проверка, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Отмечается, что нарушителем был водитель автобуса маршрута № 191 Заречный — Екатеринбург. За наглый объезд пробки ему может грозить лишение прав.

Ранее в Екатеринбурге пассажирский автобус № 57, который курсирует по маршруту ДМБ № 9 — Елизавет влетел в бетонный забор на Маневровой. Инцидент произошел 26 октября. Как рассказал пассажир автобуса, водитель после ДТП выглядел сонным. При столкновении автобус задымился.