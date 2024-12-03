В Екатеринбурге наглый водитель автобуса выехал на встречную полосу

В Екатеринбурге заметили наглого водителя пассажирского автобуса. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. Инцидент произошел днем 3 декабря рядом с Южным автовокзалом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городской Госавтоинспекции.