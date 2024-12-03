Порт-Сент-Луси
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае автомобиль сбил насмерть 92-летнего дедушку

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Уинском округе.

Источник: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

Через многие испытания в жизни прошел 92-летний житель Уинского округа, судьба его берегла. Смерть нашла дедушку под колесами автомобиля.

В краевой Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП, в котором погиб престарелый пешеход. Около 07:45 3 декабря по автодороге «Уинский-Деменева» двигался автомобиль «Шкода», под управлением молодого человека 1999 года рождения. На 30 км трассы он допустил наезд на 92-летнего пешехода.

По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, на одежде пожилого человека отсутствовали световозвращающие элементы. В результате автоаварии он погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.