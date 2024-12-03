В Пермском крае автомобиль сбил насмерть 92-летнего дедушку

В краевой Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП, в котором погиб престарелый пешеход. Около 07:45 3 декабря по автодороге «Уинский-Деменева» двигался автомобиль «Шкода», под управлением молодого человека 1999 года рождения. На 30 км трассы он допустил наезд на 92-летнего пешехода.