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Суд продлил арест бывшему и. о. замгубернатора Севастополя

Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Горлову продлили арест по делу о взятке.

Источник: Комсомольская правда

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова до 20 января 2025 года, сообщает ТАСС.

Горлов обвиняется в вымогательстве крупной взятки у представителя «Севастопольгаза» в обмен на общее покровительство. Как сообщил адвокат бывшего чиновника Александр Карабанов, Мосгорсуд признал это решение законным, а Горлов отказался участвовать в апелляции.

Кроме того, адвокат бывшего чиновника в Мосгорсуде заявил, что нет реальных оснований для ареста Горлова и продления его срока, поскольку следствие не представило суду доказательства виновности Горлова. Также защита указала на затягивание и волокиту в расследовании.