Суд продлил арест бывшему и. о. замгубернатора Севастополя

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова до 20 января 2025 года, сообщает ТАСС.
Горлов обвиняется в вымогательстве крупной взятки у представителя «Севастопольгаза» в обмен на общее покровительство. Как сообщил адвокат бывшего чиновника Александр Карабанов, Мосгорсуд признал это решение законным, а Горлов отказался участвовать в апелляции.
Кроме того, адвокат бывшего чиновника в Мосгорсуде заявил, что нет реальных оснований для ареста Горлова и продления его срока, поскольку следствие не представило суду доказательства виновности Горлова. Также защита указала на затягивание и волокиту в расследовании.