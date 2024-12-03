Суд продлил арест бывшему и. о. замгубернатора Севастополя

Кроме того, адвокат бывшего чиновника в Мосгорсуде заявил, что нет реальных оснований для ареста Горлова и продления его срока, поскольку следствие не представило суду доказательства виновности Горлова. Также защита указала на затягивание и волокиту в расследовании.