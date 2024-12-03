Прокуроры проверят ДТП с трамваем № 14, который снес 2 иномарки в Новосибирске

На кадрах видно, как трамвай № 14 мчится на бешеной скорости и сносит автомобиль такси «Хендай Солярис». Как уточнили в Госавтоинспекции, перед этим состав врезался в автомобиль «Тойота». Очевидцы сообщают, что у общественного транспорта могли отказать тормоза.