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Прокуроры проверят ДТП с трамваем № 14, который снес 2 иномарки в Новосибирске

У него могли отказать тормоза.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 декабря трамвай № 14 устроил серьезное ДТП в Дзержинском районе Новосибирска. Теперь данным инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.

— Прокуратура организовала проверку по информации о ДТП, произошедшем на улице Волочаевчкой с участием трамвая № 14 МКП «ГЭТ», — уточнили в надзорном ведомстве.

В рамках проверки прокуроры совместно с сотрудниками МТУ Ространснадзора по СФО дадут оценку техническому состоянию трамваев, которые курсируют в Новосибирске.

Напомним, что накануне мы опубликовали видео с ДТП, которое попало на камеру автомобильного регистратора.

На кадрах видно, как трамвай № 14 мчится на бешеной скорости и сносит автомобиль такси «Хендай Солярис». Как уточнили в Госавтоинспекции, перед этим состав врезался в автомобиль «Тойота». Очевидцы сообщают, что у общественного транспорта могли отказать тормоза.

К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратился только водитель «Тойоты», которая первой приняла на себя удар.

После этого ДТП жители Новосибирска застряли в гигантской пробке на улице Волочаевской. Затор растянулся на несколько километров в сторону проспекта Дзержинского.