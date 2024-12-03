Прокуроры проверят ДТП с трамваем № 14, который снес 2 иномарки в Новосибирске

Вечером 3 декабря трамвай № 14 устроил серьезное ДТП в Дзержинском районе Новосибирска. Теперь данным инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.
— Прокуратура организовала проверку по информации о ДТП, произошедшем на улице Волочаевчкой с участием трамвая № 14 МКП «ГЭТ», — уточнили в надзорном ведомстве.
В рамках проверки прокуроры совместно с сотрудниками МТУ Ространснадзора по СФО дадут оценку техническому состоянию трамваев, которые курсируют в Новосибирске.
Напомним, что накануне мы опубликовали видео с ДТП, которое попало на камеру автомобильного регистратора.
На кадрах видно, как трамвай № 14 мчится на бешеной скорости и сносит автомобиль такси «Хендай Солярис». Как уточнили в Госавтоинспекции, перед этим состав врезался в автомобиль «Тойота». Очевидцы сообщают, что у общественного транспорта могли отказать тормоза.
К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратился только водитель «Тойоты», которая первой приняла на себя удар.
После этого ДТП жители Новосибирска застряли в гигантской пробке на улице Волочаевской. Затор растянулся на несколько километров в сторону проспекта Дзержинского.