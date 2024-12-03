В Москве около Белого дома Mercedes-Benz Maybach попал в VIP-ДТП

Также 3 декабря произошла авария на Ленинградском проспекте в Москве. Там столкнулись сразу 16 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру после аварии было затруднено. Позже оно было восстановлено.