В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Женщина выжила после падения на рельсы на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее дептранс писал, что на Калужско-Рижской линии нет движения от станции «Медведково» до «Бабушкинской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
«На станции “Бабушкинская” женщина упала на рельсы, вытащили живой», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей уточняются.