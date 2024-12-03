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В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро

Женщина выжила после падения на рельсы на станции метро «Бабушкинская» в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Женщина выжила после падения на рельсы на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее дептранс писал, что на Калужско-Рижской линии нет движения от станции «Медведково» до «Бабушкинской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

«На станции “Бабушкинская” женщина упала на рельсы, вытащили живой», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей уточняются.

метро
несчастный случай