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Крупную партию гашиша обнаружили в грузовике из Литвы

Транспортировку наркотика из Евросоюза организовала группа лиц, один из преступников задержан на территории России.

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Очередная крупная партия наркотика изъята таможенниками Беларуси, на этот раз из Евросоюза преступники пытались в тайниках провезти 88 килограммов гашиша, рассказали в Гостаможкомитете.

«Преступление совершила группа лиц, действовавшая по предварительному сговору. Схема установлена, а причастные лица задержаны благодаря проведению оперативно-розыскных и других мероприятий в Беларуси и России», — приведены слова начальника главного управления ГТК Сергея Парфенова в Telegram-канале ведомства.

Он уточнил, что наркотики следовали в грузовике литовского перевозчика, который доставлял товары белорусскому получателю, через пункт пропуска «Каменный Лог».

Сотрудники Оперативной таможни в Минске обследовали транспортное средство и несмотря на «мастерство» и «профессионализм» наркодилеров, проявленный в оборудовании тайников, обнаружили гашиш.

«Так, наркотик поместили в выпиленные пространства опор поддонов и залили воском. Тем самым образовался вакуум, обеспечивающий однородное пространство полости. Он не позволял результативно использовать служебных собак, а на сканограмме не вызывал никаких подозрений», — пояснил Парфенов.

По его словам, при взаимодействии с российскими таможенниками, уже на территории России, задержан один из организаторов преступной группы и его пособники, которые выступали получателями данной партии гашиша.

Оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК Республики Беларусь. Преступники понесут наказание в виде лишения свободы сроком вплоть до десяти лет, сообщил представитель ГТК.