Бывший чиновник обвинен как строитель

В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода было зачитано обвинительное заключение по делу в отношении учредителя ООО «Интерсити» (ныне банкрот) Валерия Англичанинова. В областном правительстве при губернаторе Валерии Шанцеве в 2006—2010 годах он был министром строительства, а затем стал заместителем главы региона.
При этом, будучи на госслужбе, через свои бизнес-структуры он стал соучредителем компании «Нижегородкапстрой», которую власти продвигали как уполномоченного застройщика Нижегородской области. При проверке госконтрактов компании это было расценено Счетной палатой как конфликт интересов.
Уволившись из правительства, Валерий Англичанинов продолжил свой строительный бизнес в Нижнем Новгороде. Выкупив земельный участок рядом с главным управлением МВД, он в 2015 году начал строить ЖК «Дом на Горького».
Именно эта стройка и привела его к аресту осенью 2023 года. Как следовало из выступления гособвинителя, следствие полагает, что не все собранные с соинвесторов деньги Валерий Англичанинов потратил именно на строительство жилого комплекса. Контролируя хозяйственную деятельность компании-застройщика «Интерсити», он также возглавил ООО «Строймаштрейд».
По версии следствия, стремясь похитить «максимально возможный объем денежных средств», предприниматель использовал «Строймаштрейд», переуступив через эту фирму гражданам 67 квартир и 53 машино-места в строящемся доме. При этом до «Интерсити» деньги от сделок не дошли, полагает следствие.
Были составлены ложные акты взаиморасчетов о том, что застройщик получил оплату на расчетные счета в полном объеме, а Валерий Англичанинов через ООО «Строймаштрейд» похитил 273,4 млн руб. средств дольщиков, «распорядившись ими по своему усмотрению», сообщил гособвинитель.
Валерий Англичанинов сообщил, что обвинение ему понятно, но вину в хищении он не признает и позже подробно выскажет свою позицию. Судебное следствие начнется 9 декабря с допроса потерпевших — всего по уголовному делу таковыми признаны 213 человек. В разговоре с «Ъ-Приволжье» защита арестованного застройщика заявила, что он не обманывал дольщиков, а своевременной достройке ЖК «Дом на Горького» помешала соседняя стройка метро, перекрывшая заезд на стройплощадку. До своего ареста такую же версию обеспокоенным покупателям квартир высказывал и сам Валерий Англичанинов. Однако Фонд развития территорий обанкротил его компанию «Интерсити», а многоквартирный дом сейчас достраивает альтернативный застройщик «Хутор» в обмен на свободные земельные участки.
Ранее, в ноябре 2023 года, Тушинский суд Москвы приговорил Валерия Англичанинова к четырем годам заключения по делу о мошенничестве.
Суд установил, что его компания «Ванаг» вовремя не сдала 262 квартиры для сотрудников центра ФСБ в Чехове Московской области. Жилье для военнослужащих строилось по госконтрактам. Несогласный с обвинительным приговором подрядчик обжаловал его в апелляции, но Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции в силе. При этом сам арестант утверждает, что дом в Чехове для военнослужащих был достроен и сдан. Он заявил «Ъ-Приволжье», что проблемы возникли потому, что госзаказчик перечислял средства на отделку квартир по сметам 2012 года, которые давно не соответствовали реальности.