Бывший чиновник обвинен как строитель

Валерий Англичанинов сообщил, что обвинение ему понятно, но вину в хищении он не признает и позже подробно выскажет свою позицию. Судебное следствие начнется 9 декабря с допроса потерпевших — всего по уголовному делу таковыми признаны 213 человек. В разговоре с «Ъ-Приволжье» защита арестованного застройщика заявила, что он не обманывал дольщиков, а своевременной достройке ЖК «Дом на Горького» помешала соседняя стройка метро, перекрывшая заезд на стройплощадку. До своего ареста такую же версию обеспокоенным покупателям квартир высказывал и сам Валерий Англичанинов. Однако Фонд развития территорий обанкротил его компанию «Интерсити», а многоквартирный дом сейчас достраивает альтернативный застройщик «Хутор» в обмен на свободные земельные участки.