Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал появившиеся недавно в СМИ слухи о его скорой отставке и назвал их сплетнями. Как признался руководитель региона, он их видел и объяснил это тем, что такие новости появляются для дестабилизации ситуации.