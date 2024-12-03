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Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

Радий Хабиров объяснил, с чем связаны слухи о его отставке.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал появившиеся недавно в СМИ слухи о его скорой отставке и назвал их сплетнями. Как признался руководитель региона, он их видел и объяснил это тем, что такие новости появляются для дестабилизации ситуации.

«Я не могу каждый раз, когда выходит такой слух, говорить: “Нет, я не ухожу”. Информационное поле и повестка становятся все агрессивнее», — сказал он.

По словам Хабирова, он относится к подобным новостям, как к неизбежным издержкам политической активности. Он признался, что источниками подобных новостей могут являться как его оппоненты в пределах республики, так и вне ее.

«Я делаю свою работу, кому-то она может не нравиться, кому-то нравиться. Поэтому это часть нашей жизни», — заключил Хабиров.

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