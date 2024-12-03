Два топ-менеджера РЖД обвиняются во взятках на 105 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении путем мошенничества взяток на сумму порядка 105 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Кириллову и Савченко предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), сумма взяток, вменяемых им в вину, составляет порядка 105 млн рублей», — сказал собеседник агентства. Ранее об обвинении Савченко и Кириллова во взятках сообщала пресс-служба Черемушкинского суда Москвы, который арестовал их в феврале 2024 года, но о сути обвинений в их адрес не говорилось.
Как сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, который начал рассматривать это уголовное дело по существу, обвиняемыми также проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов. «Дело Савченко, Кириллова, Андреева и Стрельцова рассматривается по существу в закрытом для прессы и слушателей режиме», — сказали в суде, отказавшись от иных комментариев.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, в настоящее время Кириллов и Савченко отпущены под домашний арест. «Кириллов дал показания по делу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева, после этого его и Савченко отпустили из СИЗО под домашний арест», — сказал собеседник агентства. Самому Каменеву также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он арестован.
Адвокат Кириллова Михаил Мушаилов в беседе с ТАСС подтвердил, что его подзащитному смягчили меру пресечения, но от иных комментариев отказался, сославшись на закрытость процесса.