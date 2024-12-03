Два топ-менеджера РЖД обвиняются во взятках на 105 млн рублей

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, в настоящее время Кириллов и Савченко отпущены под домашний арест. «Кириллов дал показания по делу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева, после этого его и Савченко отпустили из СИЗО под домашний арест», — сказал собеседник агентства. Самому Каменеву также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он арестован.