Да вы гоните! Стало известно, какие трассы в Молдове наиболее опасны

Кроме того, существует Фонд защиты жертв ДТП, который предоставляет компенсации в случаях тяжелых телесных повреждений или гибели. Однако он используется только в особых случаях, таких как участие в аварии автомобиля без страховки или незарегистрированного в Молдове. Выплаты составляют до 100 тысяч евро на человека, но не более 500 тысяч евро за одно ДТП, независимо от числа пострадавших.