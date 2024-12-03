Да вы гоните! Стало известно, какие трассы в Молдове наиболее опасны

По словам экспертов, трасса Кишинев — Новые Анены, несмотря на двухполосную структуру и дополнительные полосы безопасности, испытывает проблемы с пропускной способностью, передает tv8.md.
«С технической точки зрения это две полосы движения и две аварийные полосы. В нормальных условиях их ширина не должна превышать 2 метров. Если они используются как полноценные полосы, возникает серьезная проблема. На участке дороги в направлении Новые Анены интенсивность движения уже превышает пропускную способность. Нужно расширить дорогу», — пояснил специалист по дорожной безопасности Илие Бричикару.
Участок Кишинев — Оргеев также считается опасным из-за высокой загруженности и расположения на его пути населенных пунктов.
По данным полиции, за первые 10 месяцев 2024 года в результате ДТП погибли 182 человека, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо человеческих потерь, такие трагедии влекут и социальные издержки. Эксперты оценивают стоимость одной утраченной жизни в сумму свыше 200 тысяч евро.
Илие Бричикару подчеркнул, что направляя эти средства на улучшение инфраструктуры, можно было бы добиться значительных результатов.
Кроме того, существует Фонд защиты жертв ДТП, который предоставляет компенсации в случаях тяжелых телесных повреждений или гибели. Однако он используется только в особых случаях, таких как участие в аварии автомобиля без страховки или незарегистрированного в Молдове. Выплаты составляют до 100 тысяч евро на человека, но не более 500 тысяч евро за одно ДТП, независимо от числа пострадавших.
Источник: tv8.md.