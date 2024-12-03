Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*

Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.