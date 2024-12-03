Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«Дело зарегистрировано 2 декабря», — сказал собеседник агентства.
Дата судебного заседания пока не назначена, дело рассмотрят заочно.
Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.
Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.