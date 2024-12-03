Энергетик наработал на УДО

Бывший генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань решением Краснодарского краевого суда условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за коррупционные преступления, судебный акт опубликован в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие».
Как ранее сообщал «Ъ», в июле 2023 года вступил в силу приговор Красногорского горсуда Московской области, который признал гендиректора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Агапова виновными в получении крупных взяток от подрядчиков (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Алексея Агапова еще и в посредничестве при взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Топ-менеджеры «Мособлэнерго» действовали совместно, в ходе следствия и суда оба признали вину, но назначенное им наказание существенно различалось: Алексей Агапов был осужден условно, а Алексея Брижаня суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима с зачетом времени его пребывания под стражей с августа 2021 года.
Экс-гендиректор энергетической компании отбывал срок в Суровикинском районе Волгоградской области, где в начале 2024 года суд заменил ему оставшиеся два года колонии на тот же срок принудительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Для отбывания наказания Алексей Брижань был переведен в Краснодар в исправительный центр ФСИН на базе Южного завода тяжелого станкостроения, где экс-руководитель «Мособлэнерго» был трудоустроен подсобным рабочим. В июле 2024 года Алексей Брижань направил в Советский райсуд Краснодара ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), но получил отказ.
Суд первой инстанции счел, что срок обращения по поводу УДО для осужденного еще не наступил, Алексей Брижань оспорил отказ, одновременно с апелляционным представлением в краевой суд обратилась и прокуратура. По мнению надзорного ведомства, Советский райсуд Краснодара неправильно мотивировал отказ в УДО, не оценив существенные обстоятельства: осужденный Брижань отбыл 2 года 11 месяцев в колонии и 6 месяцев принудительных работ, что «недостаточно для достижения цели наказания за совершение особо тяжкого преступления коррупционного характера», говорится в представлении прокуратуры, которая обратила внимание суда на то, что назначенное Алексею Брижаню наказание и так является достаточно мягким.
Однако крайсуд не согласился с надзорным ведомством и признал, что экс-гендиректор «Мособлэнерго» не нуждается в дальнейшем отбывании наказания: положительные характеристики и благодарности от работодателя свидетельствуют об исправлении осужденного.
Адвокат Осман Сейдалиев, представлявший в суде Алексея Брижаня, пояснил «Ъ», что решение крайсуда не оспорено в кассации, экс-гендиректор «Мособлэнерго» покинул исправительный центр ФСИН.