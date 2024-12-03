Энергетик наработал на УДО

Суд досрочно освободил от наказания осужденного за коррупцию экс-главу «Мособлэнерго».

Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство бывшего гендиректора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня об условно-досрочном освобождении от наказания, хотя прокуратура против этого возражала. В 2023 году Алексей Брижань был приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки и мошенничество. Из этого срока с учетом времени, проведенного под арестом, он отбыл менее трех с половиной лет в колонии, а впоследствии на принудительных работах, что, по мнению прокуратуры, в данном случае недостаточно. Однако суд пришел к выводу, что Алексей Брижань исправился, что доказал, работая подсобником на станкостроительном заводе в Краснодаре.