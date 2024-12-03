Уфимка оставила на лжебирже 2,5 млн рублей

Мошенники выманили у жительницы Уфы крупную сумму, которую она хотела вложить в инвестиции. Об этом рассказали в пресс-службе в МВД по Башкирии.
Аферисты действовали по проверенной схеме. Они обещали быстрый и высокий доход за короткое время и смогли убедить девушку вложить более 2,5 млн рублей в несуществующие инвестиции.
В результате уфимка осталась без денег и с большими долгами. По факту случившегося начато разбирательство.
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