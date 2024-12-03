Порт-Сент-Луси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимка оставила на лжебирже 2,5 млн рублей

Жительница Уфы потеряла 2,5 млн рублей, поверив мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники выманили у жительницы Уфы крупную сумму, которую она хотела вложить в инвестиции. Об этом рассказали в пресс-службе в МВД по Башкирии.

Аферисты действовали по проверенной схеме. Они обещали быстрый и высокий доход за короткое время и смогли убедить девушку вложить более 2,5 млн рублей в несуществующие инвестиции.

В результате уфимка осталась без денег и с большими долгами. По факту случившегося начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.