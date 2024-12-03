У входа в парламент Южной Кореи произошли столкновения

Отмечается, что если представители оппозиции смогут пройти в парламент и провести процедуру голосования, то согласно конституции военное положение могут отменить. Этому препятствуют сотрудники силовых структур, выполняющие указ главы государства Юн Сок Ёля — «двери Национального собрания должны быть закрыты». Депутаты от оппозиционных партий даже перелезают через забор парламента, чтобы проголосовать за импичмент президенту.