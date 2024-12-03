Глава Башкирии прокомментировал громкие уголовные дела против министров

— Я ждал обвинительного заключения. Также Жульков свою вину не признал, а в итоге, пришел оправдательный приговор, ну, как бы я его уволил? А Клебанов сразу вину признал и взятку взял. Конечно, я его уволю в тот же час. О его деятельности я узнал очень много неприятных вещей, — объяснил он.