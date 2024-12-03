Порт-Сент-Луси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии прокомментировал громкие уголовные дела против министров

Хабиров попросил не связывать с конспирологией уголовные дела против чиновников Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал громкие уголовные дела в отношении министров республики, отвечая на вопрос во время Прямой линии. По его словам, происходящее — обычная работа силовых структур.

— Я бы не сгущал краски. Если силовые структуры принимают такие решения, значит, мы недосмотрели. Я бы не рисовал какую-то конспирологическую теорию. Это естественный ход вещей, — сказал Хабиров.

Руководитель республики также пояснил, почему уволил бывшего министра транспорта Александра Клебанова с поста сразу же, а заместителя главы ведомства Виктора Жулькова не стал.

— Я ждал обвинительного заключения. Также Жульков свою вину не признал, а в итоге, пришел оправдательный приговор, ну, как бы я его уволил? А Клебанов сразу вину признал и взятку взял. Конечно, я его уволю в тот же час. О его деятельности я узнал очень много неприятных вещей, — объяснил он.

Хабиров также отметил, что благодарен силовым структурам, ведь они «очищают от преступлений общество».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.