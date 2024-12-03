Глава Башкирии прокомментировал громкие уголовные дела против министров

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал громкие уголовные дела в отношении министров республики, отвечая на вопрос во время Прямой линии. По его словам, происходящее — обычная работа силовых структур.
— Я бы не сгущал краски. Если силовые структуры принимают такие решения, значит, мы недосмотрели. Я бы не рисовал какую-то конспирологическую теорию. Это естественный ход вещей, — сказал Хабиров.
Руководитель республики также пояснил, почему уволил бывшего министра транспорта Александра Клебанова с поста сразу же, а заместителя главы ведомства Виктора Жулькова не стал.
— Я ждал обвинительного заключения. Также Жульков свою вину не признал, а в итоге, пришел оправдательный приговор, ну, как бы я его уволил? А Клебанов сразу вину признал и взятку взял. Конечно, я его уволю в тот же час. О его деятельности я узнал очень много неприятных вещей, — объяснил он.
Хабиров также отметил, что благодарен силовым структурам, ведь они «очищают от преступлений общество».
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