Лжецелительницы взяли с россиянки почти полмиллиона рублей за «снятие порчи»

Однако через некоторое время девушка вновь пришла к женщине, но уже в компании своей матери, которая сказала, что обряд был проведен неверно и его необходимо повторить. Для этого обманутая пенсионерка взяла в кредит еще 160 тысяч рублей, которые старшая целительница также завернула в бумагу. Однако, бросая сверток в огонь, жертва мошенниц заметила, что в нем вместо купюр завернуты листы бумаги — аферистки подменили их.