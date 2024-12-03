Суд продлил арест адвокату Шапиро по делу о мошенничестве

Шапиро ранее носил имя Дионисий Золотов, неоднократно судим, однако в настоящий момент его судимости сняты. В последнее время он представлял интересы ряда участников СВО, в том числе командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Шапиро представлял его интересы по инциденту с попыткой его отравления.