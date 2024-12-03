Суд продлил арест адвокату Шапиро по делу о мошенничестве

«Замоскворецкий районный суд города Москвы постановил: удовлетворить ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича на срок 1 месяц — до 7 января 2025 года,» — сообщили в суде.
В октябре 2024 года Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил под стражу адвоката Дениса Шапиро.
Шапиро ранее носил имя Дионисий Золотов, неоднократно судим, однако в настоящий момент его судимости сняты. В последнее время он представлял интересы ряда участников СВО, в том числе командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Шапиро представлял его интересы по инциденту с попыткой его отравления.