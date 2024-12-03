Незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки

По информации издания, инцидент произошел в городе Нелидово. Незнакомая женщина ворвалась в квартиру пенсионерки через незапертую дверь и потребовала у нее денег на покупку алкоголя. Пожилая хозяйка жилища отказала ей, и тогда злоумышленница избила ее и украла 20 тысяч рублей. После этого агрессорша скрылась.