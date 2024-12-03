Стая бродячих собак напала на мать с ребенком в Нижнем Тагиле

По информации издания, женщина рассказала, что инцидент произошел возле дома № 19 на улице Новоселов, что располагается неподалеку от Педагогического колледжа № 2. Стая собак набросилась на мать с ребенком — им помогли по случайности проезжавшие мимо люди, которые отогнали псов.