Россиянка испугалась уголовного преследования и отдала мошенникам более 4 млн рублей

По информации ведомства, с россиянкой сначала связалась якобы ее бывшая коллега, а затем неизвестный, представившийся «силовиком». Женщине сообщили, что ее обвиняют в пособничестве террористам, и убедили ее перевести свои сбережения на «безопасный счет».