Россиянка испугалась уголовного преследования и отдала мошенникам более 4 млн рублей

По информации ведомства, с россиянкой сначала связалась якобы ее бывшая коллега, а затем неизвестный, представившийся «силовиком». Женщине сообщили, что ее обвиняют в пособничестве террористам, и убедили ее перевести свои сбережения на «безопасный счет».
Пожилая женщина доверилась преступникам, сняла свои накопления и оформила кредиты. В общей сложности она отправила на счета аферистов около 4,35 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
До этого крымчанка, поверив аферистам, продала жилье и отдала неизвестным 4,5 млн рублей. Мошенники убедили ее оформить «зеркальные займы».