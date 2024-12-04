Самарский суд оставил под стражей экс-главу Росимущества Кинжабаева

Облсуд отклонил апелляцию экс-руководителя самарского Росимущества Айвара Кинжабаева и оставил его под стражей. Его адвокат пытался обжаловать решение о продлении ареста.
«Суд изучил материалы дела, сведения о личности, характер и тяжесть обвинения, объем следственных действий, и не нашел оснований для удовлетворения жалобы», — заявили в пресс-службе суда.
Адвокат экс-чиновника просил перевести его подзащитного под домашний арест.
Напомним, Айвара Кинжабаева отправили в СИЗО по обвинению в превышении полномочий в августе этого года. Уголовное дело связано с продажей с/х-земель.