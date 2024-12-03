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SANA: сирийская армия направила в Хаму подкрепление

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Сирийская армия направила в Хаму крупное подкрепление, чтобы не допустить захвата города боевиками террористических формирований. Об этом сообщило со ссылкой на источник государственное агентство SANA.

Источник: AP 2024

«В город Хама прибыло крупное военное подкрепление, чтобы усилить подразделения на передовой и противостоять любой попытке нападения, которая может быть предпринята вооруженными террористическими формированиями», — приводит агентство слова своего собеседника.

27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Позднее командование вооруженных сил республики сообщило, что армия была вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппировать свои подразделения и подготовиться к контратаке.