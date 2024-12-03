SANA: сирийская армия направила в Хаму подкрепление

27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Позднее командование вооруженных сил республики сообщило, что армия была вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппировать свои подразделения и подготовиться к контратаке.