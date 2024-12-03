Неизвестный вирус убил более 140 человек в Африке

Заболевание обнаружили в небольшой провинции Кванго в Демократической Республике Конго. Люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль, состояние, похожее на грипп. Никто из врачей пока не может поставить диагноз и назначить должное лечение, из-за чего заразившиеся умирают прямо в своих домах. Сейчас от неизвестной болезни скончались 143 человека.