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Неизвестный вирус убил более 140 человек в Африке

Его симптомы похожи на грипп и ковид.

Источник: AP 2024

Заболевание обнаружили в небольшой провинции Кванго в Демократической Республике Конго. Люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль, состояние, похожее на грипп. Никто из врачей пока не может поставить диагноз и назначить должное лечение, из-за чего заразившиеся умирают прямо в своих домах. Сейчас от неизвестной болезни скончались 143 человека.

Чаще всего от неизвестного вируса страдают женщины и дети. В провинцию уже направили медицинские бригады, чтобы оказать помощь заразившимся и установить, откуда взялась странная болезнь.

Но нам беспокоиться не стоит: Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с вспышками вирусов. Поэтому ни оспа обезьян, ни странный вирус россиянам не угрожают.

здоровье
медицина