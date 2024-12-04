Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по теракту на Крымском мосту

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту.
Обвинительное заключение утверждено в отношении ряда лиц: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.
Вся восьмерка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Двоим — Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).
По версии следствия, первый зампред СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеназванных лиц и других.
В целях исполнения задуманного Малюк совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.
8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.