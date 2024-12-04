Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по теракту на Крымском мосту

В целях исполнения задуманного Малюк совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.