Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

Ранним утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. Погибли пять человек. Президент России Владимир Путин назвал исполнителями и заказчиками взрыва на мосту украинские спецслужбы. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова.