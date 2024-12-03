Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

Обвиняемыми по делу ведомство называет Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.
Обвинения им предъявлены по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).
Ранним утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. Погибли пять человек. Президент России Владимир Путин назвал исполнителями и заказчиками взрыва на мосту украинские спецслужбы. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова.
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