«Сотрудники департамента криминальной полиции министерства внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в подготовке взрыва Д. Х. 1999 года рождения», — отмечается в тексте.
В Грузии во время митинга задержали мужчину за подготовку взрыва
ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали по обвинению в подготовке взрыва во время митинга у здания парламента в Тбилиси 25-летнего мужчину. Об этом говорится в сообщении ведомства.