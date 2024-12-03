Порт-Сент-Луси
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии во время митинга задержали мужчину за подготовку взрыва

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали по обвинению в подготовке взрыва во время митинга у здания парламента в Тбилиси 25-летнего мужчину. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники департамента криминальной полиции министерства внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в подготовке взрыва Д. Х. 1999 года рождения», — отмечается в тексте.