Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пьяный водитель сбил инспектора ДПС

По данным госавтоинспекции РБ, сегодня в Уфе около 22 часов 37-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «Киа Рио», следовал по улице Сельская Богородская в направлении улицы Ферина.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Пытаясь объехать место дорожно-транспортного происшествия с участием «Рено Логан» и «Шкоды Октавия», он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной автомашиной «Ниссан Тирано». После столкновения транспортное средство отбросило на инспектора ДПС, который стоял на разделительной полосе, водителей «Рено», «Шкоды» и эвакуатора.

В результате дорожной аварии пассажир «Шкоды» и инспектор ДПС каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Известно, что женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Освидетельствование водителя «Киа» показало 0,906 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время водитель задержан.