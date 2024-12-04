В Уфе пьяный водитель сбил инспектора ДПС

Пытаясь объехать место дорожно-транспортного происшествия с участием «Рено Логан» и «Шкоды Октавия», он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной автомашиной «Ниссан Тирано». После столкновения транспортное средство отбросило на инспектора ДПС, который стоял на разделительной полосе, водителей «Рено», «Шкоды» и эвакуатора.