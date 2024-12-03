Карантин из-за ветрянки ввели в детском интернате в Волгоградской области

Два ребенка умерли после заражения ветрянкой в пансионате «Солнечный дом». По данным СМИ, 7 ноября первые симптомы заболевания появились у 11 детей, восемь из которых тогда срочно госпитализировали. Уже в больнице двое из них скончались от осложнений.