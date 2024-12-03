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Карантин из-за ветрянки ввели в детском интернате в Волгоградской области

В детском интернате «Солнечный дом» в Петровом Валу Волгоградской области ввели карантин. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

— Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» по факту поступления 8 ноября информации о регистрации первых случаев ветряной оспы незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, — написали в ведомстве.

Специалисты провели лабораторные исследования среди сотрудников и воспитанников интерната, а также проверили санитарное состояние учреждения.

В связи с ситуацией был установлен карантин. Все заболевшие дети были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи, написали на сайте ведомства.

Два ребенка умерли после заражения ветрянкой в пансионате «Солнечный дом». По данным СМИ, 7 ноября первые симптомы заболевания появились у 11 детей, восемь из которых тогда срочно госпитализировали. Уже в больнице двое из них скончались от осложнений.

здоровье
Роспотребнадзор