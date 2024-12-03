Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД

Несовершеннолетних можно увидеть в толпе, рядом с которой на расстоянии нескольких десятков метров протестующие забрасывают петардами спецназ.
Сейчас силовики освободили от митингующих улицу перед парламентом.
В минувшее воскресенье Министерство внутренних дел республики призвало родителей и законных представителей не приводить детей на манифестации, поскольку они приняли насильственный характер.
Очередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.
Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.
По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали более 110 силовиков.
Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.