Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД

Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.