Спецназ Грузии разогнал протестующих у парламента

Участники митинга разделились на группы и разошлись по соседним улицам или отступили дальше по проспекту Руставели.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.