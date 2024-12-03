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Спецназ Грузии разогнал протестующих у парламента

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Спецназ, задействовав спецтехнику, очистил от сторонников оппозиции часть проспекта Руставели, прилегающую к парламенту Грузии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Участники митинга разделились на группы и разошлись по соседним улицам или отступили дальше по проспекту Руставели.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.