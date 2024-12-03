Порт-Сент-Луси
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама

БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хама, сообщения о проникновении террористов в ряд городских кварталов не соответствуют действительности, идет зачистка ряда поселений в провинции, сообщается в заявлении министерства обороны САР.

Источник: © РИА Новости

«Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы. Наши вооруженные силы находится по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», — говорится в заявлении.

Также в коммюнике отмечается, что «ведется работа по восстановлению контроля над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки».