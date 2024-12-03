Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама

«Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы. Наши вооруженные силы находится по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», — говорится в заявлении.