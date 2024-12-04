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В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружили утонувшего человека

В мелиоративном канале недалеко от Молодечно был обнаружен утонувший человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее, 1 декабря в 13.55, спасатели получили информацию, что в мелиоративном канале возле Молодечно Минской области найден утонувший человек.

Сообщается, что сотрудники МЧС извлекли из воды человека, его личность пока не установлена.

МЧС