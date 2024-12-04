В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружили утонувшего человека

Ранее, 1 декабря в 13.55, спасатели получили информацию, что в мелиоративном канале возле Молодечно Минской области найден утонувший человек.
Сообщается, что сотрудники МЧС извлекли из воды человека, его личность пока не установлена.
В мелиоративном канале недалеко от Молодечно был обнаружен утонувший человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Ранее, 1 декабря в 13.55, спасатели получили информацию, что в мелиоративном канале возле Молодечно Минской области найден утонувший человек.
Сообщается, что сотрудники МЧС извлекли из воды человека, его личность пока не установлена.