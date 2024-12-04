В Краснодаре около 50 многоэтажек остались без тепла и воды из-за аварии

«Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Прикубанском округе. Причина отключения — порыв теплотрассы по улице 40 лет Победы, 184», — говорится в сообщении.
На месте работает аварийная бригада.
КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Порыв теплотрассы в Краснодаре стал причиной отключения тепла и горячей воды у жителей около 50 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Telegram-канале ЕДДС города.
«Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Прикубанском округе. Причина отключения — порыв теплотрассы по улице 40 лет Победы, 184», — говорится в сообщении.
На месте работает аварийная бригада.