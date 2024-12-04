Бастрыкин поручил доложить о нападении на москвичку после отказа познакомиться

В соцмедиа написали, что в кафе в Москве мужчина напал на женщину за отказ с ним познакомиться. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.
— По данному факту следственными органами СК РФ организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. представить доклад об установленных обстоятельствах, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В Петербурге выпивший мужчина набросился на фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. Об этом 2 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, в ходе осмотра дебошир несколько раз ударил медика в голову и живот.
Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования дела о нападении мужчины с электрошокером на соседа в Москве. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе СК.