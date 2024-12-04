Бастрыкин поручил доложить о нападении на москвичку после отказа познакомиться

В Петербурге выпивший мужчина набросился на фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. Об этом 2 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, в ходе осмотра дебошир несколько раз ударил медика в голову и живот.