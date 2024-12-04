57-летняя женщина придушила набросившегося на нее льва

57-летняя Вайолет Мойо из провинции Булавайо столкнулась с хищником в четверг, 28 ноября. Утром женщина отправилась на свое поле рядом с домом, чтобы подготовить его к сбору урожая. Там на нее из засады набросился лев. Она услышала рев, а затем зверь сбил ее с ног и попытался вцепиться в горло.