На Камчатке завели дело из-за незаконного удержания медиков скорой помощи

«Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который с применением предмета, используемого в качестве оружия, незаконно лишил свободы двух работников скорой медицинской помощи (п.п. “г”, “ж” ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 2 декабря, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, мужчина закрыл дверь в комнату, где находились две прибывшие по вызову сотрудницы скорой медицинской помощи. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, подозреваемый удерживал женщин до их освобождения сотрудниками полиции.
Как уточнили ТАСС в краевой прокуратуре, в квартире находились двое мужчин. Одному из них стало плохо, после чего они вызвали бригаду скорой помощи.