На Камчатке завели дело из-за незаконного удержания медиков скорой помощи

По версии следствия, 2 декабря, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, мужчина закрыл дверь в комнату, где находились две прибывшие по вызову сотрудницы скорой медицинской помощи. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, подозреваемый удерживал женщин до их освобождения сотрудниками полиции.