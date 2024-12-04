Мэр Новороссийска Кравченко: в городе работает ПВО

В Новороссийске действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, проинформировал глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Угроза атаки БПЛА», — написал он в Telegram, сообщение обнародовано в 01:37 мск.
Спустя семь минут Кравченко сообщил о работе средств противовоздушной обороны.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на сверхмалой высоте. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что обломки БПЛА упали на территорию детсада.