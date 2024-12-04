С Камчатки выдворили еще одну партию нелегальных мигрантов

«Судебные решения по фактам нарушений миграционного законодательства были исполнены в отношении восьми граждан. В течение пяти лет въезд в Россию им будет запрещен. Всего в этом году по решениям судов Камчатку покинули 213 человек. Это почти вдвое больше, чем за прошлый год. Тогда эта цифра составляла 118 человек», — говорится в сообщении.