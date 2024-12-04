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С Камчатки выдворили еще одну партию нелегальных мигрантов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Очередная партия нелегальных мигрантов в количестве восьми человек выдворена с Камчатки, сообщает управление ФССП по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Судебные решения по фактам нарушений миграционного законодательства были исполнены в отношении восьми граждан. В течение пяти лет въезд в Россию им будет запрещен. Всего в этом году по решениям судов Камчатку покинули 213 человек. Это почти вдвое больше, чем за прошлый год. Тогда эта цифра составляла 118 человек», — говорится в сообщении.