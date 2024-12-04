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Жителя Люберец обвинили в госизмене и терроризме

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя города Люберцы Московской области Василия Жаркова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Жаркова обвиняют в государственной измене в пользу Вооруженных сил Украины, в участии в террористической организации «Легион “Свобода России”» и в подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области.

Как уточняет корреспондент ТАСС, 24-летний фигурант дела отверг все обвинения. «Вину не признаю ни по одному из эпизодов», — заявил подсудимый после того, как прокурор зачитала обвинительное заключение. Высказываться далее по вменяемым ему преступлениям мужчина отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.