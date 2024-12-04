Жителя Люберец обвинили в госизмене и терроризме

Как уточняет корреспондент ТАСС, 24-летний фигурант дела отверг все обвинения. «Вину не признаю ни по одному из эпизодов», — заявил подсудимый после того, как прокурор зачитала обвинительное заключение. Высказываться далее по вменяемым ему преступлениям мужчина отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.