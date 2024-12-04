Yonhap: военные пытались арестовать лидера оппозиции Южной Кореи

По словам Чо, отряд спецназа вошел в здание парламента с намерением задержать Ли Чжэ Мёна в его офисе. Эти действия были зафиксированы камерами наблюдения. Сообщается, что два отряда действовали отдельно для ареста как Ли Чжэ Мёна, так и У Вон Сика. Чо Сын Нэ охарактеризовал такие действия как «попытку заговора с целью государственного переворота».